A plataforma de videoconferência Zoom anunciou na terça-feira à noite que vai despedir 1.300 pessoas, o equivalente a 15% do total de empregados. Numa carta enviada aos trabalhadores, Eric Yuan, CEO da companhia, explica que esta é “uma decisão difícil mas necessária”. De acordo com os resultados do terceiro trimestre, no final de outubro a tecnológica tinha 8.422 empregados.

À semelhança de outras empresas do setor da tecnologia, também a Zoom cresceu consideravelmente durante a pandemia e teve de contratar de forma acelerada. “A nossa trajetória mudou para sempre durante a pandemia, quando o mundo enfrentou um dos seus maiores desafios e estou orgulhoso pela forma como nos mobilizámos enquanto empresa para manter as pessoas ligadas.” Para responder à procura durante a pandemia, o CEO detalha que foi preciso “contratar de forma rápida”.

À medida que o mundo “transitou para a vida pós-pandemia”, o CEO diz que ainda há pessoas e empresas a depender do serviço, mas que a “incerteza da economia global” está a ter consequências para os clientes da Zoom. “Isso significa que temos de olhar de forma dura – ainda que importante – para o interior da companhia para podermos manter-nos neste ambiente económico, responder aos nossos clientes e atingir a visão da Zoom a longo prazo.”

Os trabalhadores nos Estados Unidos foram avisados após a comunicação do CEO se tornar pública. A nota de Eric Yuan especifica que todas as áreas dentro da empresa vão ser afetadas por estes despedimentos.

Como aconteceu com outros CEO a anunciar despedimentos, também Yuan assume a responsabilidade pelos “erros e ações” que levaram a companhia até este ponto. O fundador da Zoom diz que quer “mostrar essa responsabilidade não só com palavras mas também com ações”, anunciando cortes no seu salário e nos pagamentos da equipa de executivos. “Estou a reduzir o meu salário para o ano fiscal em 98% e a renunciar ao meu bónus do ano fiscal de 2023. Os membros da minha equipa executiva vão reduzir os seus salários base em 20% para o ano fiscal e também abdicar dos bónus.”

Além da Zoom, esta terça-feira também foram divulgados despedimentos na eBay. A empresa vai reduzir em 4% o total de empregados, eliminando cerca de 500 postos de trabalho.