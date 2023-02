Após sismo, rapaz sírio grava vídeo debaixo dos escombros. "Se este vídeo for partilhado, significa que consegui sair vivo"

No vídeo, com cerca de um minuto de duração, o rapaz mostra os escombros à sua volta e faz uma oração a Alá, antes de dizer “se este vídeo for partilhado, quer dizer que saí com vida. Não são capazes de compreender esta sensação a menos que a tenham vivido. Só se tiverem estado debaixo dos destroços, aí conseguem compreender”.

Os dados mais recentes dão conta de, pelo menos, mais de 17 mil mortos na sequência do abalo sísmico que se fez sentir na segunda-feira. De acordo com as previsões da Organização Mundial da Saúde (OMS), número de vítimas mortais pode ultrapassar as 20 mil. A OMS estima ainda que cerca de 23 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhões de crianças, tenham sido afetadas pelo desastre.