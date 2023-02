Da sauna nórdica para o quotidiano: BATSUA, a primeira colaboração entre a IKEA e a Marimekko

A sauna nórdica foi o ponto de partida para uma colaboração que juntou a sueca IKEA à finlandesa Marimekko. Esta quinta-feira, 9 de fevereiro, os 26 produtos que compõem a coleção BATSUA foram lançados oficialmente e mostram as linhas decorativas da IKEA estampadas com os padrões alegres e texturas arquitetónicas da Marimekko.

É a primeira vez que a marca finlandesa cria um conjunto de padrões originais — quatro, mais precisamente — para uma colaboração com outra marca. O trabalho de desenvolvimento contou com uma equipa mista e organizada democraticamente, com dois designers de cada lado.

Já o nome BATSUA, cujo formato será familiar a qualquer cliente habitual da cadeia de decoração, foi retirar inspiração à palavra sueca para sauna, batsu, um ritual que também está presente no ADN da Marimekko. Nos anos 1960, a marca finlandesa criou um conceito de sauna funcional. Na década de 1980, a parceira sueca chegou a ter uma sauna na sua gama de produtos.

“As nossas duas marcas desenham herança”, explicou em videochamada Rebekka Bay, diretora-criativa da Marimekko, a um grupo de jornalistas na sessão de apresentação. “Estamos ambos preocupados com valores arquitetónicos, funcionalidade, [a máxima] ‘menos é mais’. Aqui, há uma clara correlação entre padrões, produto e materiais.”