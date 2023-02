Acompanhe o nosso liveblog sobre os sismos na Turquia e na Síria

Uma família turca foi resgatada na cidade Karamamaras, na Turquia, depois de o edifício onde viviam vários membros da família ter colapsado. A agência turca İhlas revela um vídeo no Youtube e conta que avô, pai, mãe, filha e sobrinho foram retirados dos escombros, sendo que pai e filha estiveram 80 horas soterrados.

A família acredita que sobreviveu devido à simulação de terramoto que se realizou realizou no local há uma semana e que serviu de exemplo para que se posicionassem em locais mais seguros dentro de casa — os escolhidos pelos familiares no momento do sismo.

Os vários membros da família estavam num prédio com sete andares e 28 apartamentos. A mãe foi retirada com vida e as equipas de resgate conseguiram também salvar o avô, polícia, e o seu sobrinho pouco depois.

Pai e filha, de nove anos, foram os últimos a ser salvos pelas equipas de resgate, mais de três dias depois de ter ficado debaixo dos escombros.