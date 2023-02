Em atualização

Quer o sindicato quer a CP – Comboios de Portugal dizem o mesmo: a greve dos maquinistas está a ter muita adesão, sendo que até às 7h00 desta quinta-feira foi total, tendo sido suprimida a circulação de todos os comboios previstos até essa hora. Depois, até às 8h00, já circularam 4 comboios. Ao todo, segundo disse fonte da CP à Rádio Observador nas primeiras oito horas da greve, dos 252 comboios programados, 248 foram suprimidos.

“A greve está a decorrer dentro dos parâmetros que nós estávamos a prever. Não há qualquer comboio a circular neste momento. A paralisação é total”, disse à Lusa, pelas 7h00, António Domingues, do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ).

No seu ‘site’, a CP já tinha alertado os passageiros para perturbações na circulação a partir de quarta-feira, dia 8, e até dia 21 de fevereiro e na quarta-feira, aos microfones da Rádio Observador, António Domingues avisara que nesta quinta-feira não haveria comboios a circular. Nesta greve não estão a ser assegurados serviços mínimos, por dercisão do Tribunal Arbitral.

“Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h00 do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023”.