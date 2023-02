O líder norte-coreano, Kim Jong-un, presidiu a um desfile militar na capital, que incluiu os mais recentes equipamentos do arsenal nuclear, cujo crescimento está a alimentar tensões com os vizinhos e os Estados Unidos.

Fotos do enorme desfile, publicadas na quinta-feira pelos meios de comunicação estatais norte-coreanos, mostram Kim, a mulher, Ri Sol-ju, e a filha, Kim Ju-ae, de nove ou dez anos. De uma varanda, o líder sorria enquanto milhares de tropas se alinhavam na fortemente iluminada praça Kim Il-sung, avô, primeiro líder (1948-1994) e fundador da República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial do país.

O desfile de quarta-feira à noite assinalou o 75.º aniversário da fundação do exército da Coreia do Norte, realizado depois de semanas de preparativos, com um grande número de tropas e civis mobilizados para marcar o estatuto do país como potência nuclear.

Os meios de comunicação estatais norte-coreanos não divulgaram pormenores sobre o desfile.

Imagens de satélite comerciais do desfile, divulgadas pela empresa Maxar Technologies Inc., mostraram camiões enormes, carregados de mísseis, a passar pela estrada principal da praça enquanto milhares de espetadores observavam.

As paradas militares norte-coreanos são observados de perto por governos e peritos externos, uma vez que servem frequentemente para apresentar armas recentemente desenvolvidas que o Norte pretende testar ou utilizar.

Alguns peritos tinham indicado que a Coreia do Norte poderia exibir, neste desfile, um novo míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) de combustível sólido. Em dezembro, Kim Jong-un anunciou ter supervisionado um teste de um “motor de combustível sólido de alta pressão” para uma nova arma estratégica.

Peritos disseram tratar-se provavelmente de um ICBM de combustível sólido, que permite maior mobilidade aos mísseis e reduz o tempo de preparação do lançamento. Desde 2017 que todos os ICBM da Coreia do Norte têm sido testados em voo, com propulsores líquidos.

Os ICBM de combustível sólido integravam o plano quinquenal de desenvolvimento de armas em 2021, anunciado por Kim, além de armas nucleares táticas, mísseis hipersónicos, submarinos movidos a energia nuclear e satélites espiões.

Na terça-feira, durante uma reunião da comissão militar central, o líder norte-coreano ordenou às forças armadas que expandissem os exercícios de combate e reforçassem a preparação para a guerra, de acordo com a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, KCNA.

No encontro, Kim encorajou as forças armadas a realizarem “façanhas sempre vitoriosas” e a exibirem “força militar inigualável” para iniciar uma nova fase no desenvolvimento do país.

Os membros da comissão, os principais dirigentes militares da Coreia do Norte, discutiram “grandes mudanças” nas forças armadas, incluindo “expandir e intensificar constantemente a operação e os exercícios de combate” e “aperfeiçoar mais estritamente a preparação para a guerra”, disse a KCNA.