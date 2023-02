Estamos em contagem decrescente para a primavera, e dias mais quentes, e já sabemos que uma mudança de estação implica também novidades na moda. Por isso mesmo, aproxima-se mais uma ModaLisboa. Esta, que será a 60ª edição do evento, terá o tema Core e vai acontecer entre os dias 9 a 12 de março na Lisboa Social Mitra.

A ModaLisboa, em coorganização com a Câmara Municipal da capital, regressa à mesma morada da edição anterior, o espaço da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em Marvila. Ainda não há programação definida para os quatro dias de evento, mas sabemos que vamos conhecer as propostas para o outono/inverno 2023/24 e podemos contar com apresentações, happenings e desfiles (com livestream em ModaLisboa.pt, app mobile e app TV).

No próximo mês o evento de moda nacional atinge a sua edição 60 e para celebrar o número redondo o tema escolhido foi Core. “Honrar o número 60 terá sempre de implicar a amplificação da nossa ação — mesmo quando essa abertura significa olhar para dentro, e dar voz àquilo que somos. Então despimo-nos de todas as outras camadas, editámos até ao âmago, e construímos um evento sobre a pluralidade da nossa essência”, pode ler-se no comunicado divulgado pela organização.

“ModaLisboa Core. No núcleo, a construção.” Sob este mote caberá ao núcleo, caberá aos designers que criam as coleções do certame, definir também o conceito de “Core”. Todo o evento será “a construção deste tema, levada a cabo pelos próprios Designers. As suas palavras, visões, vozes, manifestos”. O resultado só se saberá no fim, através de um texto que será publicado.

Entretanto pode recordar aqui o que aconteceu na edição anterior, em outubro de 2022. Das propostas para esta primavera/verão no interior da sala de desfiles, passando pelos bastidores com declarações de alguns designers e primeiras filas até ao espaço social e o já tradicional streetstyle, reunimos o melhor de mais uma edição de ModaLisboa.