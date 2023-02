Um bebé foi resgatado com vida na cidade do Hatay, na Turquia, depois de 68 horas soterrado nos escombros devido ao colapso de um edifício no seguimento do sismo sentido na segunda-feira.

Chama-se Helen e está saudável e sob supervisão de equipas médicas após ter estado quase três dias sem acesso aos cuidados e alimentação básicos.

O momento foi captado pela Al Jazeera, esta quinta-feira, quando o trabalho das equipas de resgate se torna cada vez mais difícil pelas horas que vão passando e por haver cada vez menos hipóteses de sobrevivência de pessoas soterradas.

As imagens mostram o momento em que a criança é retirada e ouvem-se os desabafos [traduzidos pelo órgão de comunicação social] de um dos membros da equipa de resgate: “Teria morrido por ti. Graças a Deus que estás vivo.”