Portugal vai estar representado por 39 atletas no Jogos Mundiais Special Olympics, destinados a pessoas com deficiência intelectual, que este ano se realizam em Berlim, entre 17 e 25 de junho.

Segundo o presidente do Special Olympics Portugal, António Marques, os atletas vão representar as cores nacionais “naquele que é considerado o maior evento mundial de desporto adaptado“.

Estarão em prova 700 atletas de 170 países e Portugal compete nas modalidades de atletismo, basquetebol, equitação, futsal, ginástica rítmica, golfe, natação e ténis de mesa.

“A delegação portuguesa será constituída por 56 elementos, dos quais 39 atletas, dois parceiros, 12 técnicos, médico e dois delegados”, informou hoje António Marques.

O movimento Special Olympics existe desde 1968 (desde 2001 em solo luso) e Portugal participou nos Jogos Mundiais Dublin2003, Shangai2007, Atenas2011, Los Angeles2015 e Abu Dhabi2019.

As provas são organizadas numa lógica de integração e de competição entre iguais, o que significa que é implementado o ‘divisioning’, com os atletas inscritos em séries com tempos semelhantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se alguém terminar com um tempo superior em 10 % àquele com que foi inscrito, é desclassificado, porque devia estar incluído em outro nível.

Segundo o dirigente, o mais importante é a possibilidade de atletas com atividade desportiva regular poderem participar num grande evento desportivo e, através dessa experiência, desenvolverem várias competências, nomeadamente ao nível da socialização ou do reforço da autoestima.

Em 2019, Portugal participou no Mundial com 31 atletas em nove modalidades e, devido à pandemia provocada pela covid-19, o Europeu de 2021 foi cancelado.