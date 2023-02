O PS/Oeste criticou os municípios de Caldas da Rainha, Óbidos e Rio Maior de hipotecar o processo do novo hospital para a região e apelou à coesão dos 12 municípios, sob pena de haver atrasos nas decisões.

“Ao dia de hoje qualquer comportamento que venha colocar em causa o processo para a concretização do novo hospital do Oeste não está a defender a saúde pública da população residente nesta região, mas sim a hipotecar todo o trabalho de anos e a atrasar ainda mais uma resposta que é ansiada por todos”, referiu em comunicado a Federação Regional do Oeste (FRO) do PS.

A FRO apelou ao “bom senso e ao consenso” neste processo “para que nenhum concelho servido pelo futuro hospital do Oeste fique prejudicado em relação aos restantes concelhos”.

Os socialistas lembraram que, após 20 anos de discussão e de falta de consenso quanto à localização da futura unidade hospitalar, em 2021, os 12 municípios do Oeste encomendaram um estudo técnico para apontar as melhores localizações e o perfil assistencial do novo hospital, o qual foi entregue, no final de 2022, ao Ministério da Saúde.

Por sua vez, a tutela criou uma comissão para analisar o estudo e vir a definir o local e o perfil assistencial, até ao final de março.

Além disso, sustentaram, “os atuais hospitais do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche, não conseguem dar respostas satisfatórias às necessidades” devido a “carências estruturais tanto na área de recursos humanos, como de infraestruturas”.

A FRO incitou os autarcas a “colocarem em primeiro lugar a saúde pública na região com qualidade e eficácia para o bem de toda a população do Oeste, deixando de parte os interesses individuais que em nada contribuem para a existência do tão esperado Hospital do Oeste”.

A FRO integra as concelhias de Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Numa conferência de imprensa conjunta, os municípios de Óbidos (PSD), Rio Maior (PSD) e Caldas da Rainha (independente) defenderam a localização do novo hospital do Oeste neste último concelho e alertaram o Governo para a necessidade de “ter em conta critérios mais alargados” do que aqueles que foram analisados no estudo do futuro hospital do Oeste, cuja decisão o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou que será divulgada até ao final de março.

O estudo, encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, aponta o Bombarral (no distrito de Leiria), como a localização ideal para o hospital que deverá servir todos os concelhos do Oeste.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.