As autoridades ucranianas de Lugansk dizem que a Rússia está a levar a cabo uma ofensiva no leste da Ucrânia, mas ainda com “pouco sucesso”.

A afirmação tem sido feita há dias pelo Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev e é agora reforçada pelo responsável da administração militar de Lugansk, Serhiy Hayday.

Podemos concluir que já começou uma certa escalada. E podemos dizer de facto que isto faz parte da ofensival de grande escala que a Rússia tem estado a planear”, afirmou Hayday numa entrevista à televisão ucraniana, citada pela CNN.

O administrador explicou que os soldados ucranianos têm repelido ataques das forças russas numa estrada que liga Kreminna e Svatove, mas com pouco sucesso. “Não há nenhum avanço. A situação é difícil, mas continua a ser controlada pelas nossas forças”, resumiu.

A CNN nota ainda como um dos bloggers militares pró-russos, Evgeny Poddubny, confirmou esta avaliação no seu canal de Telegram. “Conseguimos recapturar pequenas aldeias, que tinham sido ocupadas pelo inimigo no final do outono”, disse. “No geral, a iniciativa está do nosso lado, embora a situação seja difícil.”