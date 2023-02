Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Foi uma fuga “caótica”. Desde que a jornalista Marina Ovsyannikova interrompeu um noticiário russo para protestar contra a guerra, nada foi igual. Com uma pena de dez anos de prisão a figurar-se no seu futuro, viu-se sem alternativa, fugindo de casa com a filha de onze anos durante a noite, com a pulseira eletrónica ainda à volta do tornozelo.

“Não tive escolha”, resumiu durante uma conferência de imprensa em Paris, em que apresentou o seu livro “Between Good and Evil: How I finally stood up to the Kremlin’s propaganda” (em português, “Entre o bem e o mal: Como finalmente me levantei contra a propaganda do Kremlin”).

