Sofia candidatou-se ao programa +CO3SO em março de 2021. O objetivo era conseguir os fundos necessários para criar um negócio em nome próprio — uma empresa de consultoria/formação em comunicação. Quase dois anos depois, já em janeiro de 2023, recebeu em casa a carta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), a confirmar que o processo de candidatura ia ser extinto. Sofia é uma das poucas empresárias que teve resposta, depois de meses e meses de contactos infrutíferos com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). O desabafo que faz ao Observador é, por isso, acompanhado de indignação.

Quem lê esta carta pensa que nós incumprimos, que não queremos mostrar transparência nas contas, que somos ilegais. É a sensação que fica da forma como as CCDR esclarecem uma embrulhada que dura há dois anos”, lamenta.

Ao todo são perto de 30 empresários, de norte a sul do país, que Sofia conhece nesta situação. Os contactados pelo Observador fazem um relato semelhante da experiência que tiveram — e continuam a ter — com as CCDR desde 2021. Todos viram aprovadas as candidaturas, assinaram contrato e receberam o primeiro pagamento. Alguns meses mais tarde começaram os contratempos.

Financiado pelo Fundo Social Europeu, o programa +CO3SO é descrito como “um conjunto de programas transversais, que incluem apoios dirigidos à criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho”. O apoio, atribuído ao longo de 36 meses sob a forma de subvenção a fundo perdido, comparticipa 100% dos custos com os postos de trabalho criados no âmbito do programa, bem como despesas contributivas.

