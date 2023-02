Cinco filmes portugueses, entre os quais “Ice Merchants”, são candidatos às nomeações para os prémios Quirino, que distinguem o cinema de animação ibero-americano, anunciou esta quinta-feira a organização.

De acordo com a lista dos filmes finalistas a uma nomeação nas diferentes categorias dos prémios, foram selecionadas 41 obras de 10 países, contando com duas longas-metragens e três curtas portuguesas, todas amplamente premiadas ao longo dos últimos meses.

As duas longas-metragens portuguesas são “Os demónios do meu avô”, de Nuno Beato, e “Nayola”, José Miguel Ribeiro.

A elas juntam-se as curtas-metragens “Ice Merchants”, de João Gonzalez, “Garrano”, de David Doutel e Vasco Sá, e “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves.

A seleção de filmes para esta edição dos Quirino “reflete a crescente projeção internacional da animação da região [ibero-americana]. Além do mais, várias obras foram selecionadas e premiadas em alguns dos festivais mais importantes do mundo, incluindo Annecy, Sundance, Animafest Zagreb, Clermont-Ferrand, Cannes e Sitges”, lê-se na nota de imprensa dos prémios.

Dos cinco filmes portugueses candidatos às nomeações, “Ice Merchants” — que está nomeado para os Óscares – e “Garrano” perfilam-se em quatro categorias, nomeadamente de Melhor Curta de Animação e Melhor Desenho de Som e Música Original.

De acordo com a organização, os nomeados para os prémios Quirino vão ser anunciados a 10 de março na embaixada de Portugal em Madrid.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 13 de maio em San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, nas ilhas Canárias, Espanha.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

