"Foste tu que chamaste o VAR e agora nem ao VAR foste": Rui Costa confrontou árbitro Tiago Martins após jogo em Braga

Dos protestos dos jogadores do Benfica ao longo de 120 minutos, sobretudo depois de um lance de Gonçalo Guedes na área e do cartão vermelho direto a Alexander Bah, à invulgar agitação de Roger Schmidt na zona técnica do banco dos encarnados, neste caso mais na parte final perante faltas onde pedia outro critério a nível disciplinar. A insatisfação das águias pela arbitragem de Tiago Martins no encontro frente ao Sp. Braga a contar para os quartos da Taça de Portugal era evidente mas acabou por ter extensão no final da partida, resolvida nos penáltis pelo conjunto minhoto, até ao presidente do clube. E com o árbitro pelo meio, sendo que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), conforme confirmou o Observador, vai apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação como tem feito em vários outros casos.

Ainda antes de falar à comunicação social, Rui Costa, que viu o encontro ao lado do homólogo António Salvador, cumprimentou quem estava à sua volta após a última conversão de Al Musrati, desceu da tribuna e acabou por cruzar-se com Tiago Martins na zona do túnel de acesso aos balneários, confrontando o árbitro sobre as decisões tomadas ao longo da partida. “Foste tu que chamaste o VAR. Não fui eu, foste tu que chamaste o VAR e hoje nem ao VAR foste, hoje nem ao VAR foste”, diz o líder dos encarnados num vídeo de cerca de 15 segundos que surgiu nas redes sociais feito por alguém que estava nessa zona do estádio. Rui Costa fazia alusão à grande penalidade assinalada por falta de António Silva sobre Paulinho no dérbi na Luz da 16.ª jornada do Campeonato, quando Tiago Martins era o VAR do árbitro principal Artur Soares Dias.

Rui Costa a confronté l'arbitre Tiago Martins dans le tunnel après Braga-Benfica, en le critiquant pour sa prestation."C'est toi qui as appelé la VAR et aujourd'hui tu n'es même pas allé a la VAR", a dit Rui Costa, en référence à Benfica-Sporting (2-2)

pic.twitter.com/nGGYTdUVGS — Ivowww???????? (@ivomrnn) February 10, 2023

“Não vou estar com meias palavras porque este jogo não é para meias palavras, foram casos a mais e demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. O que se passou aqui não tem uma explicação. O jogo começou começou com completo domínio do Benfica. Uma primeira meia hora excelente, onde fizemos um golo e fomos impedidos de ter um penálti para fazer o 2-0. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes, curiosamente com o mesmo árbitro que há poucas semanas fazia de VAR no Estádio da Luz e chamou, quase que obrigou, o Artur Soares Dias a marcar um penálti contra nós no Benfica-Sporting. Num lance exatamente com a mesma dinâmica, este com mais intensidade mas fez vista grossa. O senhor Fábio Melo, o VAR, também fez vista grossa sobre esse mesmo lance”, começou por apontar depois o presidente do Benfica na zona mista do Estádio Municipal de Braga, em declarações à comunicação social.

[Clique nas imagens para ver os lances reclamados pelo Benfica em vídeo]