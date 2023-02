Um homem de 56 anos suicidou-se em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, depois de assassinar a mulher, de 55 anos, e o filho, de 12.

Segundo o The Boston Globe, a polícia foi chamada ao local pelas 3h20 desta quinta-feira, após uma pessoa não identificada ter ligado para o 112. Ao chegarem ao local, os agentes que responderam à chamada foram obrigados a partir duas portas para conseguirem entrar no interior da casa, na Porter Road.

As autoridades adiantaram ao The Boston Globe que o homem, Andrew Robinson, cuja licença de porte de arma tinha caducado em fevereiro do ano passado, usou uma arma de fogo para matar a mulher e o filho e que as causas do incidente estão ainda por apurar.

Era “um anjo”, disse o pai da vítima sobre o neto, Sebastian. “Agora está com a avó”, que morreu em 2022. Joseph Hachey descreveu a filha, Linda Robinson, como uma contabilista de sucesso e modelo. “Era uma ótima pessoa. Gentil, adorável, linda”, disse um tio de Linda.

O incidente aconteceu apenas algumas semanas depois de duas crianças terem sido estranguladas na localidade de Duxbury, em Massachusetts. A mãe foi acusada das suas mortes. Esta semana, foi noticiado que a diretora de um reputado colégio no Reino Unido foi encontrada morta junto ao marido e da filha de sete anos. O homem é suspeito de ter sido o responsável.