Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira de manhã que “era bom” que o palco para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vai ser construído no Parque Eduardo VII, em Lisboa, fosse pago pela Igreja.

O Correio da Manhã avançou que Carlos Moedas vai anunciar ao final da manhã que o palco principal será mais barato do que o previsto, como foi revelado por Marques Mendes no domingo passado, e que o palco no Parque Eduardo VII será pago pela Igreja. Está marcada para as 12h30 desta sexta-feira uma conferência de imprensa com o autarca e o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, na Câmara Municipal de Lisboa.

“Era bom”, considerou Marcelo, em resposta a uma questão colocada por um jornalista do Correio da Manhã. “Quer dizer que de sete milhões [de euros] passa-se para 2.900”, o custo do palco principal noticiado pelo Correio da Manhã.

O Presidente, que se encontra esta sexta-feira de manhã em Celorico da Beira, disse ainda estar “satisfeito pelo esforço que foi feito por todos”, que culminou na redução dos custos da JMJ. “Acho que valeu a pena aquilo que a comunicação social e sociedade portuguesa fizeram como apelo, que nestes tempos difíceis — de guerra, de inflação — era preciso de facto baixar [os custos].”

Os custos do palco principal, na zona do Rio Trancão, estão avaliados em 5 milhões de euros e foram considerados elevados pela Igreja e pelos responsáveis políticos. Já o segundo altar-palco, previsto para o Parque Eduardo VII, deveria custar entre 1,5 e 2 milhões de euros.