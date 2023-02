Cerca de mil jovens da Alemanha, França, Colômbia e México já se inscreveram para rumarem até Vila Real nos Dias nas Dioceses, que antecedem a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), disse esta sexta-feira fonte da diocese transmontana.

Os Dias na Diocese ou Pré-Jornadas decorrem na semana de 26 a 31 de julho e antecedem a JMJ, que se realiza, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto.

O Coordenador do Comité Organizador Diocesano (COD) de Vila Real, João Curralejo, disse esta sexta-feira à agência Lusa que, a menos de seis meses para a Jornada, concretizaram a inscrição cerca de mil jovens para passarem os Dias na Diocese em Vila Real, cuja área coincide com o distrito.

O sacerdote adiantou ainda que, até ao momento, já manifestaram interesse em se inscrever, em Vila Real, cerca de dois mil jovens de países como Itália, Grécia, República do Congo, Canadá, Estados Unidos da América, França, Angola, Venezuela, Peru, Honduras e Polónia.

Segundo o responsável, a diocese poderá vir a receber um “máximo de oito mil pessoas”, um número determinado após um levantamento feito localmente.

João Curralejo disse que o “plano A” é que os jovens fiquem todos instalados em famílias de acolhimento, sempre aos pares e espalhados pelos 14 municípios do distrito.

O “plano B” inclui o recurso a outras estruturas paroquiais, sedes dos escuteiros ou, entre outros, pavilhões das câmaras.

A nível local está a ser feita a sensibilização e a inscrição de famílias de acolhimento e de voluntários, que irão acompanhar os jovens durante os dias que permanecerão em Vila Real.

Na Pascoa já poderá ser feita a distribuição dos inscritos pelas respetivas famílias de acolhimento, para que iniciem o processo de conhecimento mútuo.

“Os Dias nas Dioceses são para os estrangeiros, mas também para os jovens de cá que se inscrevam na Jornada“, afirmou João Curralejo, que adiantou que a ideia das Pré-Jornadas é que os participantes comecem a preparar-se e a conhecer o ambiente de grupo para participarem, depois, nas JMJ.

O coordenador referiu que a “experiência dos Dias nas Dioceses é o encontro com a realidade e pessoas locais” e explicou que está a ser preparado o programa para acolher os jovens e adultos que escolherem Vila Real.

Naquela semana, um dia é de chegada e outro de partida e serão quatro dias na diocese, sendo que um deles será passado na paróquia onde estiverem alojados, outro no arciprestado e um dia diocesano, ou seja, na cidade de Vila Real, e no último dia, domingo, irão à missa da paróquia e ficam a tarde com a família que os alojou.

No dia diocesano haverá uma celebração com o bispo de Vila Real, António Azevedo, e, depois, poderão usufruir da oferta cultural da cidade, como museus, concertos ou teatros, que irão ser preparados.