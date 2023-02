Uma nova aventura, o primeiro percalço. Depois de três anos e meio no Atl. Madrid, João Félix queria ter uma entrada que um relâmpago num novo mundo chamado Premier League. No início, foi mesmo assim: viajou de jato privado, fez exames médicos, cumpriu todas as formalidades com os meios do clube, realizou um treino, foi convocado, assumiu logo a titularidade. Tudo num par de dias. Problema? O jogo de estreia com o Fulham de João Palhinha e Marco Silva. Até começou bem no plano individual, terminou da pior maneira para ele e para a equipa. E foi esse vermelho que fez com que estivesse afastado um mês das opções de Graham Potter para cumprir a sanção de três jogos que chega agora ao fim para um segundo início.

Na antecâmara dessa nova vida pelo Chelsea, com um dérbi de Londres no Estádio Olímpico frente ao West Ham, o avançado deu uma entrevista ao jornal As (e ao jornalista Manu Sainz, que durante vários anos foi acompanhando Portugal nas grandes competições internacionais sobretudo por causa de Cristiano Ronaldo) onde abordou todos os temas, do Atl. Madrid aos blues passando pela Seleção. E foi nesse âmbito que, entre elogios ao novo selecionador Roberto Martínez, abordou também a situação do capitão nacional.

