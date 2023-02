Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

De regresso da viagem ao continente africano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, garantiu esta sexta-feira que o Ocidente falhou completamente na sua tentativa de isolar o país. O diplomata sublinhou que Moscovo está a construir relações mais fortes com vários países, particularmente na África, no Médio Oriente, na Ásia e na América Latina.

“Apesar do alvoroço anti-russo de Washington, Londres e Bruxelas, nós continuamos a fortalecer relações próximas num sentido alargado”, afirmou Lavrov, citado pela agência estatal TASS. Sobre a frente diplomática europeia, o ministro disse ainda que o Kremlin mantém o diálogo com alguns representantes que apreciam a amizade com a Rússia.

O chefe da diplomacia russa voltou a defender que o Ocidente está a travar um “guerra híbrida” contra o país, conduzindo uma “cruzada” através dos “ucranianos neo-nazis”. Mas garantiu que as ameaças ocidentais à segurança nacional serão neutralizadas.

As declarações foram feitas depois de uma viagem diplomática na qual percorreu Angola, Mali, Mauritânia e por fim o Sudão. O ministro russo já tinha visitado recentemente África do Sul, Angola e Eritreia. Estas deslocações partem de um esforço da Rússia para reforçar a ligação a países que se abstiveram de aderir às sanções ocidentais.