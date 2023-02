Novas cartas no Bairro Alto Hotel

Praça Luís de Camões 2. BAHR & Terrace: 07h30 às 11h30 | 12h30 às 16h | 19h às 24h, Brunch BAHR & Terrace: 13h às 16h (fins-de-semana e feriados), Rooftop: 16h às 01h, Mezzanine: 17h30 às 24h, Reservas: 213 408 253

Para não perder o hábito do brunch: as novidades gastronómicas no Bairro Alto Hotel, com o selo de Bruno Rocha, não se esgotam no BAHR & Terrace, estendem-se ao Rooftop, à Mezzanine e, claro, passam ainda pela hora do brunch (servido no interior do BAHR ou no terraço voltado para o rio Tejo). A carta de inverno inclui Panquecas BAH com Xarope de Ácer e Natas Batidas, Rabanada com Creme de Baunilha e Laranja ou ainda Overnight Oats de Banana, Morangos, Sementes e Iogurte de Soja, entre outras opções. Se é fã de ovos e já estava a perguntar por eles, fique descansado que também se juntam à oferta: servem-se Benedict, mexidos, com coentrada de cogumelos e ainda “rotos” e em modo brás de chouriço.

Lx Escape

Rua Martins Barata, 5B, 1400-247, Belém, Lisboa. De segunda-feira a domingo, das 14 horas às 23 horas. Email: lxescape@lxescape.pt

Para desvendar enigmas dos anos 1980: depois de quatro anos passados no Lx Factory, os escape rooms da Lx Escape mudaram-se para uma nova localização em Belém, a dois minutos do Mosteiro dos Jerónimos e do Centro Cultural de Belém. O novo capítulo fica marcado pelo jogo Arcane Edition, com desafios e enigmas inspirados na década de 1980 para serem desvendados em grupo e, claro, antes do tempo acabar. As inscrições podem ser feitas através do site da Lx Escape e os preços variam entre os 50 e os 90 euros por grupo, dependendo do número de jogadores, que pode ir dos dois aos seis. Sejam quantos forem, uma coisa é certa: têm 60 minutos para tentar escapar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pico

Os novos vinhos da Picowines vão estar disponíveis nas principais garrafeiras do país e na restauração. Espumante Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico 2017 – PVP recomendado de 60 €. (A)parecido: PVP recomendado de 100 €. Terras de Lava Reserva 2020: PVP recomendado de 35 €

Para provar o primeiro espumante dos Açores: parta à descoberta das mais recentes novidades saídas da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico – Picowines. Uma das principais é o lançamento do primeiro Espumante certificado dos Açores, o Espumante Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico 2017. Mas a garrafeira de casa, ou a experiência à mesa do restaurante, sai reforçada ainda com o novo vinho branco (A)parecido, que resulta da vindima de Arinto na Criação Velha, em 2017; e com a nova versão do tinto Terras de Lava Reserva desenhado a partir das castas de Merlot e Cabernet, colhidas na vindima de 2020.

Chefs à prova

Em diferentes restaurantes do país. Até 28 de fevereiro.

Para testar a omnipresença da cerveja: da comida ao copo, manda o figurino que este seja o ingrediente-have na prova de fogo. Com a Chefs à Prova, mais de 50 chefs, dos nomes mais conhecidos às estrelas em ascensão, são desafiados a criar experiências gastronómicas únicas. Do continente aos Açores, em cada um dos restaurantes que participam no projeto, encontrará 4 pratos e 4 cervejas, num menu inédito preparado em conjunto com Estrella Damm. Para consultar todos os restaurantes aderentes, bem como os respetivos menus e preços, basta aceder a chefsaprova.pt.

ELEVEN Open Day

Meo – Canal 31, Nos – Canal 30, Nowo – Canal 65, Vodafone – Canal 35

Para uma maratona desportiva frente ao ecrã: depois da campanha “ELEVEN Desconfina”, no ano passado, o canal de desporto volta a abrir o sinal de transmissão durante dois dias, este fim de semana. O menu deste Open Day em dose dupla inclui assistir ao Super Bowl em Glendale (Arizona), a todos os jogos da Premier League e LaLiga, e ainda partidas da Ligue 1 e Bundesliga, e ao E-Prix de Formula E em Hyderabad (Índia). Para além dos ecrãs de TV, pode seguir tudo através do site, aplicação móvel (IOS ou Android), Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast e Samsung Smart TV.

Bronze & Beeswax

Travessa do Rosário, 16, Lisboa. Até 7 de junho. Segunda a sexta, das 10h às 12h, e das 14h às 17h.

É sob a alçada da sua marca Made in Situ, que entra assim no seu quarto capítulo, que o francês Noé Duchaufour-Lawrance lança uma nova coleção de luxuosas velas e castiçais de bronze. A Bronze & Beeswax é produzida em Portugal em colaboração com artesãos especializados, e resulta das viagens pelo país, aventuras, e técnicas exploradas pelo designer, trabalhando a reflexão da luz e a transformação dos materiais.

Honest Greens chega aos Cais

Praça Dom Luís I/Avenida 24 de Julho 3-31, Lisboa. Domingo a quarta 8h00 às 24h00, Quinta a sábado 8h00 à 01h00

Para atacar uns Portobello Mint Harissa ou uma couve flor assada no forno: Amoreiras, Avenida, Chiado, Parque das Nações, Santa Catarina…e agora a descida até ao rio. Na capital, a Honest Greens alarga a sua rede no coração da cidade, com a abertura esta semana de mais um espaço, no Cais do Sodré. A fórmula mantém-se: entre proteínas, guarnições e garden bowls acrescenta-se uma nota extra esta semana: a celebração do terceiro aniversário da marca.

Salto no M.Ou.co

R. de Frei Heitor Pinto, 65, Porto. Sábado, 21h00, 12 euros.

Para fugir do São Valentim num só pulo: é espaço cultural, hotel e também alinhará agulhas com o Dia dos Namorados. Mas, antes disso, se dispensa a celebração da data, vai querer entrar em contra-ciclo com o M.Ou.co, que promete agradar a todos. Logo este sábado, para quem não anda rotinado com as andanças e obras de São Valentim, há concerto de “Desamor” dos Salto.

Martim Brion // “Produção (Re)produção”

Galeria NAVE, Travessa do Noronha, 11B, Lisboa. Até 24 de março

Para repensar conceitos: “Como artistas, produzimos trabalho. O que se entende por produção tem vindo a mudar com o tempo, assim como os métodos de fazer arte, a própria palavra, produção, que vem do latim, producere”. As palavras são de Martim Brion, que inaugurou esta quinta-feira, no Príncipe Real, “Produção (Re)produção”, a primeira exposição individual do artista sedeado em Munique na galeria NAVE, que enceta assim o seu ciclo de exposições de 2023. Por aqui, não chegamos em busca do final do processo, antes de um espaço em que o visitante é convidado a fazer uma montagem visual livre, construindo a narrativa ao seu tempo.

Onyria Marinha Boutique Hotel

Quinta da Marinha, Cascais.

Para averiguar as renovações no espaço: foi no final de 2022 que o Grupo Onyria concluiu a compra do Hotel Martinhal Cascais, que agora abre portas como Onyria Marinha Boutique Hotel — e claro que há vida além dos 68 quartos deluxe, suites e villas. Mais minimalista, em termos estruturais mantêm-se as características anteriores: pode contar com duas piscinas interiores e duas exteriores, duas delas localizadas no spa com mais 700 m2 que conta com salas de tratamentos além de banho escocês e turco. O hotel tem ainda ginásio, restaurantes e bares. Outra boa notícia? Um kids club aberto o ano inteiro, com diferentes atividades para os mais pequenos, dos 3 aos 12 anos.

As Canções de Amor de Jorge Palma

Campo Pequeno, Lisboa. Sábado, 11 de fevereiro, às 21h30. Bilhetes a partir de 23 euros

Para celebrar o amor a cantar: inserido no festival Montepio Às Vezes o Amor – Festival de Música do Dia dos Namorados, Jorge Palma vai pré-aquecer o dia mais romântico do ano com o concerto “As Canções de Amor de Jorge Palma” no Campo Pequeno, em Lisboa, já este sábado. No próprio Dia dos Namorados (que se assinala terça-feira, 14 de fevereiro), chega com o mesmo espetáculo ao Coliseu do Porto. Acompanhado por uma orquestra dirigida pelo maestro Cesário Costa, vai levar consigo as convidadas Marisa Liz, Márcia e A Garota Não. O repertório conta com canções do músico português, das suas convidadas e ainda outras, que lhe são queridas. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, a partir de 23 euros.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.