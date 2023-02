Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Ucrânia acordou esta sexta-feira ao som das alarmes de ataques aéreos. No 352.º dia de guerra o exército ucraniano denunciou um ataque russo “de grande escala”, que atingiu sobretudo infraestruturas essenciais na produção e armazenamento de energia.

As autoridades divulgaram que a Rússia lançou 71 mísseis para o território ucraniano, dos quais 61 foram destruídos pelos sistemas de defesa antiaéreos. Também foram abatidos cinco drones kamikaze Shahed-136/131, equipamentos produzidos no Irão. A capital ucraniana, Kiev, e as regiões de Kharkiv e Zaporíjia foram algumas das zonas mais atingidos pelos ataques russos.

Estes são os principais acontecimentos que marcaram esta sexta-feira:

