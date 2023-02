O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) julgou improcedente a reclamação apresentada pelo Montepio e antigos administradores, sobre alegadas prescrições, no processo em que sofreram coimas superiores a 2 milhões de euros e que já transitou em julgado.

No acórdão, datado da passada quarta-feira e consultado pela Lusa esta sexta-feira, o coletivo da Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do TRL afirma que a prescrição das infrações em causa no processo está “muito longe de ocorrer”, ao contrário do que afirmam os visados, ficando afastada a questão da reformulação do cúmulo de coimas.

A reclamação apresentada pela Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), pelo seu antigo presidente Tomás Correia e pelos ex-administradores Álvaro Dâmaso, Eduardo Farinha, José Serra e Barros Luís foi analisada pelo TRL a partir de uma cópia do processo principal, já que este foi dado como transitado em julgado em setembro de 2022, tendo sido remetido ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, e, entretanto, pagas as coimas.

Nos requerimentos apresentados em agosto e setembro de 2022, os requerentes alegavam que tinham prescrito as infrações imputadas pelo Banco de Portugal, na decisão que, em 2019, aplicou coimas que totalizavam 5,4 milhões de euros e que o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, reduziu para cerca de 2,2 milhões, em sentença proferida em abril de 2021, que considerou parcialmente procedentes os recursos apresentados.

Na sentença do TCRS, a CEMG viu reduzida a coima de 2,9 milhões de euros aplicada pelo BdP para um milhão de euros, Tomás Correia de 1,4 milhões para 375.000 euros, Almeida Serra de 550.000 euros para 275.000 euros, Álvaro Dâmaso de 140.000 para 135.000 euros, Eduardo Farinha de 300.000 para 290.000 euros, mantendo Barros Luís a coima de 75.000 euros, todas suspensas em metade do valor por 15 meses.

A sentença resultou da apensação de dois processos contraordenacionais, um por violações das regras e incumprimento de controlo interno, referentes, nomeadamente, à concessão de crédito, e o outro sobre irregularidades nos mecanismos de prevenção de branqueamento de capitais.

