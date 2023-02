O argentino Diego Cocca é o novo selecionador de futebol do México, sucedendo no cargo ao seu compatriota Tata Martino, confirmou este sábado a federação mexicana em comunicado divulgado nas redes sociais.

“Estou muito feliz, orgulhoso e é um privilégio poder ser o técnico da seleção”, disse o treinador, durante a apresentação no novo cargo.

Diego Cocca, de 51 anos, estava a treinar os mexicanos do Tigres, clube que deixou para assumir o cargo de selecionador, depois de já ter passado no país por Atlas, Club Tijuana ou Santos Laguna.

O técnico trabalhou também na Colômbia, ao serviço do Millonarios, para além de ter dirigido diversos clubes argentinos, como Godoy Cruz, Gimnasia, Huracán, Defensa y Justicia, Racing e Rosário Central.

Cocca substitui no cargo Tata Martino, que deixou a seleção após o Mundial2022 disputado no Qatar, no qual o México terminou o Grupo C no terceiro lugar, atrás da Argentina, que conquistou o título, e da Polónia, falhando o acesso à fase seguinte.

