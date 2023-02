Siga aqui o nosso liveblog do sismo na Turquia e na Síria

A polícia turca deteve, este sábado, 12 pessoas devido a questões relacionadas com o colapso de edifícios no sudeste do país, nomeadamente nas províncias de Gaziantep e Şanlıurfa. As detenções surgem após o sismo, que atingiu a Turquia na passada segunda-feira.

Os detidos estão todos ligadas à indústria da construção, nomeadamente um empresário da província de Gaziantep e 11 pessoas da província de Sanliurfa. De acordo com a AFP, são esperadas mais detenções, uma vez que foram emitidos 29 mandados de prisão em Diyarbakır, uma das 10 províncias turcas afetadas pelo sismo.

#UPDATE Turkish police have detained 12 people over collapsed buildings in the southeastern provinces of Gaziantep and Sanliurfa, local media reported Saturday, following the huge quake that hit Turkey. — AFP News Agency (@AFP) February 11, 2023

O Ministério da Justiça da Turquia deu ordens aos procuradores destas 10 províncias para que instaurem “escritórios de investigação de crimes relacionados com o sismo”, escreve o The Guardian.

Na sexta-feira, a polícia turca já tinha detido um empresário, cuja luxuosa residência renascentista desabou completamente sobre os seus habitantes na região de Hatay. O homem foi detido no aeroporto de Istambul de onde, alegadamente, se preparava para fugir do país.

As detenções na Turquia não visam só o colapso de edifícios. Este sábado, segundo a agência AFP, que cita a imprensa estatal turca, o país deteve 48 pessoas por pilhagem após o terramoto.

As detenções foram anunciadas depois de o Presidente turco ter alertado que aqueles que estavam envolvidos em “pilhagem ou sequestros” seriam punidos. As declarações de Erdogan surgiram, segundo o The Guardian, após relatos de que poderiam existir pessoas a mexer em bens alheios nas áreas atingidas pelo sismo.

Cerca de 6 mil edifícios terão colapsado depois do sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter. O número total de vítimas mortais na Turquia e na Síria já ultrapassou os 25 mil.