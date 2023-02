O horário das visitas no Centro Hospitalar de Leiria voltou à normalidade, retomando este sábado, Dia Mundial do Doente, a escala que existia antes da pandemia da Covid-19, anunciou este sábado o conselho de administração.

Com efeitos a partir deste sábado, as visitas nos serviços de internamento nos três hospitais que integram o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) – Hospital de Santo André, em Leiria, Hospital Distrital de Pombal e Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO) — passam a decorrer entre as 14h30 e as 20h30, sem interrupção, sendo permitido duas visitas por doente por dia, uma visita de cada vez.

Na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos (UCEP) é permitido um segundo acompanhante (pai, mãe, ou pessoa que os substitua) das 09h00 às 20h30, sem limite de tempo, e das 14h30 às 20h30, uma visita por dia com a duração de 15 minutos, reservada aos irmãos e avós, refere uma nota de imprensa.

Já no serviço de Pediatria é também autorizada a presença de um segundo acompanhante (pai, mãe, ou pessoa que os substitua) das 12h00 às 20h30, sem limite de tempo. Das 14h30 às 20h30 é permitida uma visita por dia durante 30 minutos.

Segundo a nota do CHL, no serviço de Obstetrícia um acompanhante pode permanecer das 12h00 às 20h30, sem limite de tempo, e os irmãos do recém-nascido podem visitá-lo a partir das 17h00, um de cada vez, e por um período de uma hora.

Uma visita por doente, durante meia hora, entre as 19:00 e as 19:30 é possível no serviço de Medicina Intensiva, o mesmo sucedendo na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCIC), cujo horário é das 18h00 às 20h00, e na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente (UCAP), entre as 19h00 e as 20h00.

Também uma visita por doente está autorizada na Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD) das 14h30 às 15h30 e das 19h00 às 20h00.

Na Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos (HABLO) pode haver duas visitas por utente, não simultâneas, das 14h30 às 20h30.

Na Unidade de Internamento de Doentes de Evolução Prolongada de Psiquiatria (UIDEPP) as visitas são das 16h00 às 18h00, com agendamento prévio, e uma de cada vez.

Nos serviços onde está prevista a figura do acompanhante, a permanência deste está contemplada entre as 12:00 e as 20h30 no Hospital de Santo André.

Nos hospitais de Pombal e Alcobaça, o horário em dias úteis é das 12:00 às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 14:30 às 20h30.