Tem traços de Fome, de Knut Hamsun, e de Cadernos do subterrâneo, de Dostoievski. Um homem em declínio é a história de um homem em queda, frustrado mais por si do que pela vida, trazendo aos leitores os extremos de uma auto-alienação. Osamu Dazai, considerado um dos mais importantes autores do Japão no século XX, chega a Portugal pela primeira vez, pela mão da Editorial Presença. A vida foi-lhe curta, e porque ele a terminou: nascido em 1909, viria a suicidar-se em 1948. Para trás, deixou uma obra literária pessimista, da qual este Um homem em declínio é o seu expoente máximo.

Escrito na primeira pessoa, o romance incorpora elementos auto-biográficos. Ao longo da leitura, ao leitor é dado o acesso a uma cabeça que vai deambulando pela vida. Quem procurar um enredo claro vai ao engano; quem procurar perder-se com alguém perdido terá mais sorte. A obsessão que Dazai tinha com o suicídio fica também patente neste livro, que vai pesando de angústia em angústia, num cenário emocionalmente denso, doentio e, por isso, quase patético.

Na narrativa, Yozo vê a sua existência como um fracasso total. A uma distância higiénica, tudo ali é normal: a estrutura familiar, o que diz aos outros, o ambiente na escola. O que o distingue, para si e para o leitor somente, é a incapacidade que tem de entender o outro. Este desencaixe de empatia, este desfasamento de perspectivas e intenções, age em si como uma angústia permanente. Ainda assim, tenta encaixar-se como pode, esconder de quem o vê o que tem dentro, e na adolescência vai-se fazendo de anedótico para encurtar a distância com os outros. Andando pela vida, está em solidão permanente – e em sofrimento dilacerante que existe à Camões: “nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê.”



Título: “Um homem em declínio”

Autor: Osamu Dazai

Editora: Editorial Presença

Tradução: Manuel Alberto Vieira

Páginas: 160

