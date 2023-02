A vitória do Mónaco por 3-1 diante do Paris Saint-Germain teve os seus fundamentos históricos e também ela foi baseada numa revolução à moda francesa, mas onde, neste caso, o tumulto prejudicou quem o fez — as alterações feitas pelo treinador Christophe Galtier não se surtiram efeito e a equipa da capital acabou por cair contra os monegascos.

Existiam razões com raízes no passado para o Mónaco acreditar que podia vencer o jogo da jornada 23 da Ligue 1. Primeiro, porque, na temporada passada já tinha vencido o PSG por 3-o no Estádio Luís II. Depois, o registo de 45 vitórias em 106 jogos disputados contra apenas 33 do adversário parisiense dava confiança.

Mais, nos últimos quatro encontros frente a equipas do top-5 da Liga Francesa, os parisienses tinham deslizado em todos, sendo que o desaire mais recente frente ao Olympique de Marselha (2-1) ditou a eliminação da Taça de França.

Filtrando apenas jogos do campeonato, esta temporada, os comandados de Galtier venceram apenas um dos jogos que realizaram com os ocupantes dos lugares europeus do campeonato. O Mónaco, quarto classificado, era mais um teste exigente para o conjunto dos portugueses Vitinha, Danilo Pereira (ambos titulares), Nuno Mendes e Renato Sanches.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.