Foi uma semana “difícil”, mas “significativa”. Assim descreveu o Presidente ucraniano os últimos dias, marcados pela maratona diplomática que o levou até ao Reino Unido, França e Bélgica.

De regresso a Kiev, Volodymyr Zelensky destacou os resultados das reuniões e encontros nos últimos dias, em particular quanto ao reforço de equipamentos para as Forças Armadas. “Há acordos muito importantes. Recebemos bons sinais dos nossos parceiros. Isto aplica-se tanto aos mísseis de longo alcance, como a tanques e também ao próximo nível da nossa cooperação: aviões de combate”, afirmou no habitual discurso diário, divulgado na conta de Telegram.

Desde que os aliados ocidentais responderam ao pedido por tanques, Kiev definiu como prioridades a obtenção de mísseis de longo alcance e caças. Quanto a este último item, Zelensky admitiu que ainda é necessário trabalho.

O líder ucraniano esteve na quarta-feira em Londres, onde se encontrou com o primeiro-ministro Rishi Sunak e discursou perante o parlamento britânico. Daí seguiu para a França, para um encontrou com o homólogo francês, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Sem divulgar o conteúdo das reuniões, Zelensky disse apenas que haverá mais apoios dos parceiros europeus, esperando passos concretos sobre os temas das discussões.

Já na quinta-feira Zelensky viajou até Bruxelas para participar numa sessão extraordinária do Conselho Europeu. Na capital belga também teve oportunidade de discursar perante o Parlamento Europeu e de se reunir posteriormente com os vários líderes europeus.

O chefe de Estado deu particular destaque à intervenção no Parlamento Europeu, que disse ser o começo de uma nova fase nas relações Ucrânia-União Europeia. “É o começo de uma nova etapa, na qual a Ucrânia não será mais um convidado ou um parceiro fora da UE (…), mas quando se tornará uma parte integral” do bloco comunitário, sublinhou.

Esta foi a segunda viagem internacional de Zelensky desde o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado. O chefe de Estado já tinha estado no final de dezembro em Washington, onde se encontrou com o Presidente norte-americano, Joe Biden. A viagem desta semana acontece a poucas semanas de se assinalar o marco de um ano de guerra, já no próximo dia 24.