O Benfica denunciou uma série de episódios no encontro da equipa de andebol feminino em São Pedro do Sul frente à Academia Andebol local este sábado, apontando o dedo ao comportamento do diretor de campo da equipa da casa durante a partida que terminaria com a vitória das encarnadas por 36-33.

“O Benfica lamenta os incidentes ocorridos na deslocação deste último sábado da nossa equipa feminina de andebol a São Pedro do Sul. Foi um desafio em que não estiveram reunidas as condições de segurança, com insultos, intimidações físicas e agressões a diversos elementos da nossa equipa. Face ao comportamento inqualificável do diretor de campo da Academia Andebol São Pedro do Sul e à prepotência e inoperância do delegado ao jogo, o Benfica irá tomar as devidas diligências desportivas e criminais junto das entidades competentes, relativamente a estes dois elementos. O que aconteceu não pode ficar impune!”, referiu.

“As competições do desporto feminino têm de ter organizações cada vez mais à altura das mesmas, pelo que o Benfica pugnará para que todos os intervenientes possam ir no sentido de ter um papel ativo na evolução da atividade desportiva feminina no nosso País. Realçar, por fim, a superação e a coragem demonstradas pelas nossas atletas perante o ambiente extremamente adverso que encontraram, conseguindo uma reviravolta fantástica e a consequente vitória, por 33-36. Ninguém nos retirará a ambição de conquistar o bicampeonato nacional!”, acrescentou ainda o mesmo comunicado no site oficial dos encarnados.

De referir que, com esta vitória, o Benfica mantém a campanha 100% vitoriosa no Campeonato de andebol feminino, somando por triunfos os 11 encontros realizados até ao momento tal como o Madeira SAD mas com uma partida em atraso. Já o Academia Andebol São Pedro do Sul continua na terceira posição com 28 pontos entre oito vitórias e quatro derrotas. Em 22 jogos na presente temporada, as encarnadas ganharam 20 e têm um empate e uma derrota nos oitavos da Taça EHF frente ao Konyaalti BSK.