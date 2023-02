O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, considera que os “bons resultados” da governação PSD/CDS/PPM “incomodam o PS”, exemplificando com a “menor taxa de desemprego do país”.

“Estes bons resultados incomodam o PS, porque compara o seu passado, exercita este arrastar do seu passado para o nosso presente com uma infelicidade: estamos a fazer melhor com menos, com mais dificuldades e melhores resultados, com menos meios para operar nesta crise acumulada que vive o ocidente, e estamos a ultrapassar”, declarou Boleiro, na sessão de encerramento do Congresso Regional da JSD/Açores, em Ponta Delgada.

Segundo o líder social-democrata, “a menor taxa de desemprego do país está nos Açores”, numa alusão aos dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, segundos os quais a região registou, no quatro trimestre, uma taxa de desemprego de 5,5% e cerca de 123.000 pessoas empregadas.

De acordo José Manuel Bolieiro, “foi com esta governação que projetou-se uma mobilidade nos Açores nunca dantes experimentada, também com a criação da Tarifa Açores”.

“Hoje, circular do Corvo a Santa Maria por via aérea custa o mesmo”, frisou que destacou que “os Açores têm hoje uma economia mais liberta de carga fiscal”.

O dirigente recordou que o PS “esteve contra a redução dos impostos e a criação da Tarifa Açores” e que a região tem, em 2023, “o Orçamento de maior pendor social de apoio de sempre”. Em termos de Rendimento de Inserção Social, “a maior redução foi com esta governação”, frisou.

Na Educação assiste-se “ao maior número de professores com vínculos estáveis nos quadros das escolas, porque acabou-se com a precariedade laboral dos docentes e estimulou-se o fim da contratação sucessiva a termo”, segundo Bolieiro, que salvaguardou que na saúde optou-se “pela valorização e prestígio das carreiras”.

Bolieiro referiu que “no contexto pós-pandémico e durante o ano de 2022, os Açores foram um destino turístico que ultrapassou todos os recordes de negócio, não meramente na quantidade de dormidas, mas também na qualidade, por via do aumento das receitas”.