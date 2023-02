O contexto não era o mais favorável, mesmo tendo em conta que estamos ainda no arranque do Mundial de 2023 na Fórmula E: a primeira prova na Cidade do México acabou por ser marcada por uma qualificação que ficou aquém e que condicionou uma corrida que terminou com um sétimo lugar na estreia pela equipa da Porsche, a segunda em Diriyah “acabou” na primeira curva quando sofreu um toque e ficou sem parte da dianteira do carro, a terceira também no circuito da Arábia Saudita foi ligeiramente melhor mas não chegou para ir aos pontos. O carro estava forte, como se via pelos resultados do companheiro Pascal Wehrlein, as provas não estavam a correr bem, António Félix da Costa nunca desistiu. E valeu mesmo a pena.

A few pics of @afelixdacosta's podium celebrations. Not a bad way to finish your 100th race in #FIAFormulaE. ????#MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/1J25u11GR6 — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) February 11, 2023

O ePrix de Hyderabad era especial para o português. Porque ia estrear uma pista nova, neste caso na Índia. Porque era a 100.ª corrida que fazia na Fórmula E, onde levava um título em 2020, sete vitórias e 16 pódios. Porque era mais uma oportunidade para se destacar pela Porsche, com quem está agora a dar os primeiros passos num projeto que teve sempre em mente. No final, a espera trouxe resultados: apesar de ter saído da 13.ª posição, uma acima de Pascal Wehrlein, Félix da Costa foi ganhando vários lugares numa corrida de loucos e terminou mesmo no terceiro posto, naquele que foi o primeiro pódio do ano e na Porsche.

Wow! What a race. ????@afelixdacosta started P13 – finished on the podium @PWehrlein started P12 – finished P4 and retained his lead in the drivers' championship An amazing recovery from both of our drivers. Well done! #MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/RwIABblRNs — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) February 11, 2023

“Este pódio parecia que estava escrito. A corrida começou bem mas fui apertado pelo [Jake] Dennis e perdi muitas posições. Mantive-me calmo, voltei a ganhar posições, gerindo a energia da melhor forma. Não tem sido um começo fácil para mim e foi um dia de muitas emoções. Olhando para as 99 corridas que tinha feito até aqui, onde estou agora e as coisas não estarem a correr bem como gostaria. Não posso ficar satisfeito com a forma como estou a qualificar nesta fase mas tenho uma equipa fantástica comigo, que me motiva e me dá as ferramentas para fazer melhor. É apenas uma questão de tempo até fazermos um bom trabalho em qualificação, pois temos um carro que é muito bom em corrida. Fiz este caminho todo até a Índia e vou para casa com um pódio na minha 100.ª corrida, por isso estou feliz. Aconteceu muita coisa. Estive feliz, chateado, calmo, stressado… Mas trabalhamos bem durante toda a corrida e acho que isso deve-se à experiência acumulada de 100 corridas”, comentou o piloto português depois da terceira posição.

UPDATE: @afelixdacosta has been promoted to the podium on his 100th race in Formula E, after Envision Racing's Sebastien Buemi was hit with a drive-through penalty.@GreenkoIndia #HyderabadEPrix pic.twitter.com/JNomLcOyXZ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 11, 2023

“Foi um dia emocionante. Olhar para trás, ver todas as 99 corridas que já fiz neste campeonato e outras que fui fazendo na minha vida ajudaram-me a fazer a corrida que fizemos hoje. Ganhámos mais de dez posições. Sair de 13.º e chegar ainda ao pódio deixa-me muito contente. Não tem sido um início fácil mas vejo que tenho de continuar a apoiar a equipa que está por trás de mim e é uma questão de nunca desistir até começarmos a andar nestas posições de forma mais regular. Para já é aproveitar isto, continuar a trabalhar e nunca desistir. A quem dedico este troféu? Este, a mim”, acrescentou depois do pódio.

António Félix da Costa terminou no pódio na sua centésima corrida da Fórmula E.

Veja aqui a reação do piloto Português pic.twitter.com/jE3phiaQrC — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) February 11, 2023

Jean-Éric Vergne, antigo companheiro de Félix da Costa na DS, ganhou o ePrix de Hyderabad, ficando à frente de Nick Cassidy e do português e subindo ao terceiro lugar da classificação geral com 31 pontos, bem longe de Pascal Wehrlein (que foi quarto na Índia) e Jake Dennis (80 e 62 pontos, respetivamente). Já António Félix da Costa, que pontuou pela segunda vez em 2023, ocupa o nono posto com 21 pontos. A quinta corrida do Mundial de Fórmula E será agora o ePrix da Cidade do Cabo, na África do Sul, a 25 de fevereiro.