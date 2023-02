Os trabalhadores da CP estão em greve desde a semana da passada e, este domingo, dos 308 comboios programados, 57 não circularam — entre a meia noite e o meio dia. De acordo com os números avançados ao Observador pela Comboios de Portugal, a supressão fixou-se nos 18,5% — abaixo daquilo que se tem verificado nos últimos dias.

A circulação regional e inter-regional foi a que registou mais constrangimentos: dos 94 comboios previstos, 29 ficaram parados devido a esta greve — o equivalente a 30,9%.

O impacto desta greve dos maquinistas, que reivindicam aumentos salariais para diminuir o efeito da inflação, foi menor nas viagens de longo curso, com uma supressão de 14,3% — dos 21 comboios, 18 realizaram as viagens programadas.

Esta greve, que começou na semana passada, vai prolongar-se até ao dia 21 deste mês e, tal como nas paralisações anteriores, não existem serviços mínimos definidos. Como refere a CP, esta greve foi marcada por vários sindicatos do setor ferroviário, que pedem revisões salariais.

“Os motivos são os mesmos de sempre. Há uma componente que tem a ver com o salário. A proposta da empresa/tutela é muito aquém do que o que foi a inflação registada em 2022. É menos de metade. Significa que há cortes no salário real, não são cortes diretos, nominais, mas indiretos, nalguns casos superiores aos que existiram durante a troika e isso nós não aceitamos”, disse na semana passada, à Lusa, António Domingues, do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses.