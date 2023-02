Especialista nos hábitos de consumo, a J.D. Power publica anualmente uma lista com as marcas mais fiáveis, elaborada a partir do registo de avarias reportadas por clientes. Na edição de 2023, são 34 as marcas avaliadas pelos consumidores, sendo o ranking determinado pelo número de queixas, com a média deste ano a estar fixada nos 186 problemas por cada 100 veículos vendidos (186 PP100).

Apesar de, à primeira vista, 186 defeitos poder parecer um resultado menos bom, a J.D. Power realça o facto de a marca mais fiável ter registado apenas 133 reclamações por cada 100 unidades vendidas. Mais importante do que isso, o estudo referente a 2023 revela que as marcas generalistas acumularam 182 queixas, uma melhoria de 8 defeitos face ao ano anterior, enquanto as marcas de luxo, com mais tecnologia e sistemas que potencialmente podem avariar, acusaram uma média de 205 problemas, a maior diferença em relação aos construtores mais acessíveis nos 34 anos do estudo.

A maioria dos problemas que aborrecem os proprietários deve-se a dificuldades relacionadas com o sistema de infoentretenimento, que este ano foi responsável por 49,9 queixas, um valor que foi praticamente igualado por reclamações relativas ao exterior dos veículos. A J.D. Power chama ainda a atenção para as marcas que mais melhoraram o seu desempenho na mais recente edição do estudo, nomeadamente a Volvo, que retirou 41 PP100, e a Nissan com menos 35 PP100 face a 2022. A Tesla, que participou no estudo pela primeira vez, não permitiu contudo o acesso da J.D. Power à informação dos seus clientes nos Estados em que essa autorização é requerida por lei, o que deixou os modelos da marca fora dos possíveis premiados.

O construtor que registou o menor número de problemas, liderando assim o ranking da J.D. Power, foi a Lexus com 133 PP100, seguida da Genesis (a marca de luxo da Hyundai) com 144 PP100 e pela Kia, a fechar o top 3 com 152 PP100. O conjunto dos 10 primeiros é completado pela Buick, Chevrolet, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Mini e Nissan.

As marcas europeias também aparecem no ranking, mas mais abaixo na tabela, com a BMW a ser a melhor na 15.ª posição, com 184 PP100. A Porsche surge na 20.ª posição, à frente da Volvo (23.ª), Volkswagen (24.ª), Jaguar (26.ª), Mercedes (27.ª), Audi (29.ª) e Land Rover (31.ª). A Tesla (242 PP100) ficaria na 28.ª posição, entre a Mercedes e a Audi, caso permitisse o acesso aos dados dos seus clientes.

Os modelos que registaram menos problemas 2 fotos

O estudo da J.D. Power determina igualmente, para além das marcas mais fiáveis, quais os modelos que causam menos dores de cabeça aos seus condutores, ou seja, o menor número de problemas por 100 unidades. O melhor desempenho foi alcançado por dois veículos do mesmo grupo, respectivamente o Lexus RX e o Toyota C-HR. Veja na galeria em cima os restantes vencedores por categoria.