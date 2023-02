Rui Moreira acusou este sábado o Governo de “estar ausente” em relação ao combate ao tráfico de droga nos principais bairros da cidade do Porto e, um dia depois, José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna deu a resposta: “A polícia não soluciona o problema”.

Em entrevista à RTP, este domingo, o responsável pela pasta da Administração Interna, que tutela as forças de segurança, admitiu que o problema do tráfico de droga em bairros como o da Pasteleira não está resolvido e que estas questões “demoram uma geração”.

José Luís Carneiro fez questão de sublinhar que as forças de segurança não vão acabar com a droga nas ruas do Porto. Este é aliás, um problema estrutural que precisa de outro tipo de soluções: “Sem as respostas sociais, não conseguiremos resolver o problema“. E deu o exemplo da demolição do bairro de São João de Deus e das torres do Aleixo, cujos edifícios foram demolidos durante o mandato do antigo líder do PSD Rui Rio.

“Eu pergunto: para onde foram aqueles que dependiam dos consumos e que estavam, infelizmente, por razões de saúde pública, dependentes dessa rede? Deslocaram-se para outras zonas da cidade.”

Neste momento, existem na cidade do Porto, segundo os números avançados este domingo pelo ministro da Administração Interna, mais de 700 agentes da PSP. “Temos polícias suficientes”, acrescentou. O que ainda não foi suficiente foi a intervenção social: “Quando se julga que a intervenção estritamente da polícia soluciona um problema — que é um problema de dependência, de saúde pública, de segurança social, de emprego e de projetos de vida –, estamos todos a laborar num grave e profundo erro”.