A redução dos apoios à aquisição de veículos eléctricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV), agendada para o início de 2023, provocou uma corrida aos stands para aproveitar as vantagens comerciais em Dezembro, pelo que foi sem espanto que se viu a procura europeia por este tipo de veículos aumentar em 46%. Este crescimento foi o resultado de se terem comercializado 413.483 unidades com baterias recarregáveis, segundo José Pontes da EV Volumes, o que correspondeu a 38% do mercado total.

Se considerarmos exclusivamente os modelos 100% eléctricos, o número de unidades entregues a clientes atingiu 275.277 veículos, cerca de 67% do total de modelos recarregáveis, o que representa um incremento de 51% nas vendas face ao ano anterior, representando ainda 25% do mercado total de todos os veículos. No mesmo período, os PHEV transaccionaram 138.206 unidades, o que correspondeu a 13% do mercado total, sendo que este tipo de mecânica deverá continuar a incrementar o ritmo de queda nos próximos meses, especialmente devido ao fim dos incentivos no mercado alemão, o maior do Velho Continente.

Os bons resultados do derradeiro mês do ano ajudaram a que se vendessem 2,6 milhões de veículos com baterias recarregáveis em 2022 no mercado europeu, o que equivale a 23% do mercado total, um salto face aos 19% registados em 2021 e em relação aos 11% de 2020. Dentro deste grupo de veículos, os EV viram o seu peso no mercado subir de 10% para 14%, enquanto os PHEV se mantiveram nos 9%.

Nos 12 meses do ano, o EV mais vendido em solo europeu foi o Tesla Model Y (138.373 unidades), com a marca norte-americana a chamar a si igualmente a segunda posição, ao ver o Tesla Model 3 comercializar 91.257 unidades. O VW ID.4 foi o 3.º mais procurado, com 68.409 veículos, seguido do Fiat 500e (66.732) e do Ford Kuga PHEV (55.018), sendo este o híbrido plug-in mais vendido do mercado. A completar o top 10 surgem o VW ID.3 (53.287), Skoda Enyaq iV (52.635), Dacia Spring (48.948), Peugeot e-208 (46.834) e Audi Q4 e-tron (42.540). Veja em baixo o ranking dos 20 modelos com baterias recarregáveis mais vendidos.