O Sporting B somou nova derrota na Liga 3 no Estádio da Medideira frente ao Amora, sofrendo a reviravolta nos descontos, mas a história do que se passou no encontro esteve longe de limitar-se ao que se passou nas quatro linhas e os leões, através de comunicado colocado no site oficial do clube este domingo, denunciaram o comportamento de Pedro Peixoto, membro do Conselho de Arbitragem da Associação de Setúbal.

⚽️Liga 3 : Amora FC 2-1 Sporting CP B https://t.co/5cNwJFPWhM pic.twitter.com/oqpdDU1qzE — ????Planète Sporting CP (@PlaneteSporting) February 11, 2023

“Após o apito final do encontro entre o Sporting B e o Amora Futebol Clube, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal, Pedro Peixoto, foi protagonista de cenas que em nada dignificam o futebol. É de extrema gravidade que um responsável de arbitragem lidere um conjunto de adeptos do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff“, começa por apontar o texto do conjunto verde e branco.

Saturday (11/2/23): @Amorafc_oficial 2-1 Sporting B Sporting B were unable to recover from last week's defeat against Belenenses as two goals within the dying minutes of the game from Amora turned the game in their favor ⚽️: Francisco Canário (x1)

????️: Afonso Moreira (x1) pic.twitter.com/D4hR6sf0tC — Sporting Youth (@Sporting_Youth) February 12, 2023

“O seu comportamento representa o oposto dos valores do futebol português e do lema sob o qual se joga a Liga 3, o Puro Futebol, e prejudica a larga de maioria dos seus pares, daqueles que representa e de todos o que no dia-a-dia contribuem para a vivência do desporto como ela deve ser – saudável. A Sporting SAD considera que Pedro Peixoto não reúne condições de entrar num estádio como adepto e considera inaceitável que alguém que assume este tipo de comportamentos se mantenha na vice-presidência do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal ou em qualquer outra função. Aguardamos assim com muita expectativa a decisão a quem compete tomá-la”, acrescentou ainda a missiva dos leões.

???? REVIRAVOLTA AOS 94' ???? O estádio do Amora foi à LOUCURA, com João Oliveira a saltar do banco para dar a vitória frente ao Sporting B… nos instantes finais! ???? #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/MOcOE4iLHM — Canal 11 (@Canal_11Oficial) February 11, 2023

De referir que, depois de ter estado em vantagem com um golo de Francisco Canário (74′), o Sporting B permitiu a reviravolta do Amora por Vanilson (89′) e João Oliveira (90+4′). Com esse resultado, o conjunto da Medideira reforçou a segunda posição na Serie B da Liga 3 com 36 pontos, ao passo que os leões desceram à quarta posição com 28 pontos (ainda dentro dos lugares de acesso à fase seguinte).