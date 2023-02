Está oficialmente aberta a votação de nova categoria dos Prémios Auto Observador 2023, agora reservada a novos modelos introduzidos no mercado português cuja versão de acesso à gama se inscreve na faixa de preços entre os 30.000€ e os 40.000€. Estes valores abarcam naturalmente veículos bastante representativos nas opções de compra dos portugueses, daí o número de modelos a concurso: nem mais nem menos que 10. E nesta dezena de concorrentes há de tudo um pouco, pelo que a disputa será renhida. Está nas suas mãos decidir e, no processo, habilita-se a ganhar um automóvel novinho em folha, com um preço de venda ao público de cerca de 17.000€ e livre de quaisquer encargos.

Se esta é a primeira vez que participa nos Prémios Auto Observador, saiba que nesta edição algumas das regras mudaram, para tornar o processo de votação mais fácil e simples. E uma das alterações mais significativas prende-se justamente com a possibilidade de votar em categorias que abriram anteriormente, o que deixa o resultado em aberto praticamente até ao final desta iniciativa do Observador, agendada para 20 de Abril, dia em que vão ser divulgados os vencedores, depois de as votações encerrarem (10 de Abril). Significa isto que, mesmo só começando a votar agora, nada impede que se venha a sagrar o “Grande Vencedor” dos Prémios Auto Observador 2023. A hipótese de ganhar o Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus depende de acertar no modelo vencedor da respectiva categoria, ganhando o leitor mais rápido a votar em caso de empate. E, neste ponto, há uma nova regra que pode jogar a seu favor, aumentando as suas probabilidades de sucesso, pois basta que referencie o concurso a outras pessoas e estas completem a votação para que lhe seja descontado tempo. Está tudo aqui, no regulamento.

Se já votou na categoria que deu o pontapé de saída a esta 6.ª edição dos Prémios Auto Observador – A Escolha dos Portugueses, agora o desafio é eleger aquele que considera ser o melhor modelo a concurso no intervalo de preços de 30.000€ a 40.000€, categoria dominada claramente pela carroçaria da moda, os SUV.

Há três construtores premium com novidades a votos, nomeadamente a Alfa Romeo, que se faz representar pelo Tonale, o “mano” mais pequeno do Stelvio e um modelo determinante para a casa de Arese encetar novo capítulo com Jean-Philippe Imparato aos comandos. Já a francesa DS, também do universo Stellantis, concorre com o renovado DS 7, cuja versão PHEV é das mais procuradas no segmento C premium. O trio mais elitista completa-se com outro compacto, desta feita com o emblema da BMW. Trata-se do Série 2 Active Tourer que, como a designação indica, foi projectado a pensar nos clientes com um estilo de vida mais activo.

A escrutínio estão ainda Citroën e Kia, com ambas as marcas a inscreverem dois participantes cada, respectivamente o C5 Aircross e o disruptivo C5 X, o Niro e o Sportage, estes dois últimos basilares para alicerçar o crescimento do construtor sul-coreano no mercado com produtos bem adaptados ao gosto e às necessidades dos consumidores europeus.

Por fim, mas não menos importante, concorrem nesta categoria o renovado Opel Grandland, aliciando potencialmente os fãs da engenharia alemã, e o Toyota Corolla Cross, com o construtor nipónico a reforçar o seu bestseller com a tão desejada carroçaria mais aventureira e, simultaneamente, civilizada, tipo crossover. Pelo seu lado, a Renault estreia-se neste escrutínio e fá-lo logo em grande, inscrevendo o primeiro modelo exclusivamente a bateria a votos nesta 6.ª edição dos Prémios Auto Observador 2023, o Mégane E-Tech 100% Elétrico.

Lembramos que, de um total de 54 novidades, há 17 novos modelos que já podem ser votados. Na próxima segunda-feira, sempre às 11h00, alargamos o leque de concorrentes nesta disputa, onde quem tem a última palavra é você. Diga de sua justiça, vote e arrisque-se a ganhar o Yaris que preparámos para si.

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.