Uma manhã de sábado, dois grupos de miúdos a jogar à bola. O cenário que teria tudo para ser pacífico foi interrompido por uma situação que está a gerar “indignação” em Espanha: um dos jogadores, um rapaz de 11 anos que joga no CD Amor de Dios (clube que treina 250 jovens, associado ao Sporting Zamora), foi alvo de insultos racistas e ouviu, enquanto durante o encontro com o Racing Benavente, expressões como “preto de merda”.

O ABC relata que o rapaz, que jogava nos campos municipais de Valorio no último sábado, ouviu várias expressões deste género, tendo continuado a jogar até ao fim do encontro, embora na equipa já estivessem a notá-lo “apático” e mais parado do que é habitual. Foi quando ouviu o apito final e se dirigiu aos balneários que contou, em lágrimas, ao treinador o que tinha acontecido.

O El Español acrescenta que no campo também se ouviram gritos de “não deixem passar o preto” ou “deitem abaixo o preto”.

Depois de a mãe do rapaz ter decidido contar o que aconteceu aos pais dos outros colegas de equipa, numa conversa de chat, outros pais contaram a situação que também tinha acontecido com um rapaz que é guarda-redes no mesmo clube e que ouvira insultos, dessa vez homofóbicos, no mesmo fim de semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste caso, segundo o ABC, vários dos colegas de equipa do rapaz confirmaram que ouviram os insultos racistas, mas ninguém conseguiu identificar quem terá sido o autor, ou autores, dos mesmos, uma vez que há vários campos e naquele local “passa muita gente”, como explicou o coordenador do clube, Israel Péreza. “Não podemos acusar ninguém”, lamentou, acrescentando que a árbitra era, no caso, uma rapariga de 14 ou 15 anos que disse não ter ouvido nada.

Entretanto, também o clube rival, o Racing Benavente, entrou em contacto com a equipa para se mostrar disponível para colaborar na investigação que agora decorre, para tentar encontrar o(s) culpado(s).

O caso não será isolado: o rapaz já teria ouvido insultos do mesmo estilo no passado. Agora, o clube manifestou-se com uma mensagem no Facebook, garantindo que depois deste “episódio desagradável” tomará medidas caso a cena se volte a repetir: “Se nalgum outro jogo durante esta época voltar a acontecer um episódio deste nível, abandonaremos o campo. Não podemos tolerar comentários racistas por causa da cor de pele, muito menos de um menino”.

Ainda segundo o ABC, a mãe do rapaz chegou a ponderar tirá-lo da equipa, que a demoveu, argumentando que isso seria “perder a batalha” e fazer com que a vítima se “acobardasse”: “O rapaz tem o respaldo do clube e de todos os pais dos seus colegas”.