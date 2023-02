O Chega vai pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria aos salários no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), questionando o porquê de o Governo constituir um grupo que vai funcionar até final de 2024.

O presidente do Chega, André Ventura, reuniu-se com o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, a propósito da organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tendo no final manifestado aos jornalistas preocupação também “com o andamento da obra”. “Vamos pedir ao Tribunal de Contas que faça uma auditoria alargada às remunerações das Jornadas Mundiais da Juventude porque entendemos que, face ao alarme social que tem sido lançado, os portugueses têm que saber bem e ter confiança de que o dinheiro está efetivamente a ser bem gasto nesta matéria e vamos pedir ao Tribunal de Contas que faça essa parte da fiscalização específica, em carta própria, do grupo parlamentar”, anunciou.

Uma vez que nesta sessão legislativa o Chega já usou o seu direito a pedir uma auditoria no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, André Ventura anunciou que na próxima sessão pedirá uma “precisamente aos gastos em remunerações da JMJ”. “No próximo ano, caso o Tribunal de Contas não faça esta auditoria que vamos pedir em carta própria do grupo parlamentar, vamos pedir que o parlamento intime à realização desta auditoria às remunerações específicas e à razão pela qual o Governo constituiu um grupo que vai muito para lá da JMJ e a pagar salários desta magnitude”, adiantou.

Em causa, a notícia do Correio da Manhã de que a equipa de Sá Fernandes custa 530 mil euros em salários. “Não se compreende muito bem como é que com toda a equipa, hoje falava-se em mais de meio milhão de euros em salários, mas no total, com uma equipa renovada até dezembro de 2024, nós vamos gastar mais ou menos um milhão e 600 mil euros em salários e isto é um pouco incompreensível”, considerou Ventura.

Outra dos temas que André Ventura levou a esta reunião é se “estes investimentos que estão a ser feitos vão ter de facto utilidade no futuro”. “Outra preocupação teve que ver com os ajustes diretos. Tivemos o caso do palco, mas temos tido outras para a iluminação, para a rede elétrica, para a instalação de casas de banho. Preocupa-nos que estejam a ser feitos muitos ajustes diretos, de valores muito elevados, muitas vezes às mesmas empresas, o que pode criar aqui uma aparência de compadrio e de conluio que é muito negativa”, disse ainda.