O Tottenham fez duas únicas contratações no mercado de inverno, olhando para Portugal para levar Pedro Porro do Sporting e para Espanha para roubar Danjuma ao Villarreal. Em sentido oposto, emprestou os jovens Djed Spence e Bryan Gil a Rennes e Sevilha e transferiu Matt Doherty para o Atl. Madrid. À partida, olhando para as necessidades da equipa de Antonio Conte, as movimentações pareciam naturais e suficientes: até à lesão de Hugo Lloris.

Há pouco mais de uma semana, no dia da vitória contra o Manchester City, o experiente guarda-redes lesionou-se no joelho. O diagnóstico? A cirurgia não é necessária mas o tempo expectável de paragem nunca será inferior a oito semanas, ou seja, dois meses. Dois meses cruciais para a temporada, entre Premier League e Liga dos Campeões, em que o Tottenham não terá o capitão e o guarda-redes titular. E a pior parte é que Antonio Conte não tem alternativas.

O guarda-redes suplente do Tottenham é Fraser Forster, de 34 anos, que cumpriu praticamente toda a carreira entre o Celtic e o Southampton. A terceira opção é Brandon Austin, de 24 anos, que nunca se estreou pela equipa principal dos spurs. Forster foi o natural titular este fim de semana, face à indisponibilidade de Lloris, mas sofreu quatro golos na goleada que o Leicester impôs ao Tottenham — e soaram os alarmes das balizas em Londres.

Ao que parece, porém, o clube começou a tentar acautelar a ausência de Lloris logo depois do jogo contra o Manchester City. Segundo o Daily Mail — e mesmo com a janela de transferências já encerrada –, o Tottenham estudou alternativas e soluções para conseguir reforçar-se com um guarda-redes nos últimos dias e explorando as exceções previstas pelos regulamentos da Premier League. Os alvos pretendidos, por motivos óbvios, só poderiam incluir jogadores livres; mas os spurs foram ainda mais longe do que isso e abordaram um jogador que até já terminou a carreira.

“We are all disappointed about Hugo. We trust in Fraser.” ???? Cristian Stellini gives a team news update ahead of #LEITOT… pic.twitter.com/YIfY3h9vvQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 9, 2023

De acordo com o jornal inglês, o Tottenham tentou contratar Ben Foster, experiente guarda-redes de 39 anos que representou Manchester United, Stoke City e West Bromwich Albion. Foster, contudo, terminou a carreira no final da temporada passada e depois da despromoção do Watford, onde estava desde 2018, ao Championship — ainda foi aliciado pelo Newcastle, que pretendia fazer dele o suplente do titular Nick Pope, mas acabou mesmo por deixar os relvados. Uma decisão que os spurs tentaram agora reverter, apelando principalmente ao facto de Ben Foster ser adepto do Tottenham desde criança.

Contudo, e novamente segundo o Daily Mail, a Premier League não vai permitir que o Tottenham contrate Ben Foster ou qualquer outro guarda-redes fora da janela de transferências, já que o caso não é considerado uma das exceções previstas nos regulamentos. Assim, e durante dois meses, Antonio Conte só poderá contar com Fraser Forster e Brandon Austin.