Uma mulher, de 50 anos, detida pela Policia Judiciária, por suspeitas da prática do crime de homicídio, ocorrido na quinta-feira, no Bairro do Cerco do Porto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta segunda-feita a PJ.

Em comunicado, a PJ esclarece que “os factos ocorreram na noite do passado dia 09 de fevereiro junto ao Bairro do Cerco do Porto, no decurso de uma altercação relacionada com o consumo de droga”.

Segundo a PJ, a autora e a vítima do crime “já tinham referências policiais relacionadas com o tráfico de droga”.

“A vítima, um homem de 44 anos, foi ferida com um objeto corto-perfurante no peito, vindo a falecer no hospital, em resultado da lesão sofrida”, acrescenta.

A suspeita, detida fora de flagrante delito, foi já presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.