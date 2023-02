O Tribunal da Relação de Lisboa julgou improcedente o recurso da Câmara de Santa Cruz, na Madeira, contra a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal acerca da posse dos terrenos do Parque Empresarial da Cancela, foi anunciado esta segunda-feira.

“O Tribunal de Relação de Lisboa acaba de dar razão ao Governo Regional e julgar improcedente o recurso da Câmara de Santa Cruz contra a decisão do TAFF [Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal], que confirmava a posse para a região dos terrenos do Parque Empresarial da Cancela”, revela o executivo madeirense (PSD/CDS-PP), numa nota enviada às redações.

Em causa está um processo que envolve os terrenos do Parque Empresarial da Cancela, no concelho de Santa Cruz, que tanto o município como o Governo Regional reivindicavam como sua propriedade.

Em 2016, a Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo Juntos pelo Povo (JPP), tentou alienar, em hasta pública, parcelas de terreno do Parque Empresarial da Cancela, cuja receita reverteria a 100% para o município. O executivo madeirense e a Madeira Parques Empresariais apresentaram, então, duas providências cautelares, uma contra a hasta pública e outra contra a venda dos terrenos, ambas aceites pelo TAFF.

O Governo Regional recorda no comunicado que, em agosto do ano passado, o TAFF tomou uma “decisão final sobre o assunto, dando razão ao executivo madeirense quanto à propriedade onde se encontram os terrenos”.

A Câmara Municipal de Santa Cruz recorreu, entretanto, da sentença, tendo agora o Tribunal da Relação de Lisboa concordado com a decisão da primeira instância, declarando improcedente o recurso apresentado pela autarquia.

Citados na nota hoje divulgada pelo Governo Regional, os juízes relatores do Tribunal da Relação de Lisboa entenderam que, “não tendo o recorrente, nas conclusões recursivas, especificado os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados, importa rejeitar o recurso na parte referente à impugnação da decisão sobre a matéria de facto”.

O TAFF já havia decidido, em agosto, que o município “tinha de se abster de praticar qualquer ato jurídico ou material sobre os terrenos em causa” e “determinou o cancelamento de todos os registos referentes a tais terrenos que estejam feitos a favor do município”, indica o executivo insular.

Aquele tribunal referia ainda que, “durante mais de 33 anos, a autora RAM [Região Autónoma da Madeira] sempre agiu como se proprietária dos terrenos fosse, escolhendo o destino/finalidade dos mesmos, neles construindo edifícios e pavilhões, arruamentos e zonas verdes, cedendo a terceiros, por várias formas, o uso dos mesmos, tudo isto sem que durante todo esse tempo o réu município interferisse na prática desses atos ou que dos mesmos recebesse qualquer proveito”.