O comboio de transporte de mercadorias que descarrilou a 3 de fevereiro em East Palestine, no estado norte-americano do Ohio, e que obrigou à retirada de quase duas mil pessoas das suas casas, transportava mais produtos químicos do que originalmente se pensava.

As autoridades de saúde norte-americanas estavam sobretudo preocupadas com a presença de cloroetileno, um gás tóxico e inflamável produzido para utilização comercial, mas, segundo a ABC News, uma lista divulgada pela transportadora Norfolk Southern revelou que houve emissão de outros produtos químicos perigosos. Entre estes, conta-se um tipo de ácido acrílico que pode causar queimaduras na pele e olhos, irritações no nariz e garganta, falta de ar e tosse.

O comboio descarrilou a cerca de 80 quilómetros de Pittsburgh, a caminho de Conway, na Pennsylvania. Cerca de 50 dos 150 vagões de transporte saíram da linha, referiu o The New York Times, acrescentando que 20 desses transportavam material tóxico. O acidente gerou um grande incêndio que lançou uma nuvem de fumo tóxico em direção a East Palestine.

A train carrying toxic chemicals derailed and ignited a fire in East Palestine, Ohio, on Feb. 3, setting off evacuation orders and a federal investigation. Now there are worries about the environment and transportation network.

Nearly 1 million pounds of vinyl chloride were on this train. Now, the EPA has confirmed it's entered the Ohio River basin which is home to 25 million people.

This is one of the deadliest environmental emergencies in decades and no one is talking about it. https://t.co/HTsZhokEo4

— Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) February 13, 2023