Um jovem que utilizava uma braçadeira com uma suástica foi detido esta segunda-feira pela polícia num município do estado brasileiro de São Paulo depois de ter atirado cocktails Molotov caseiros a uma escola, informaram as autoridades.

O homem acusado dos ataques, cuja identidade e idade não foram reveladas, é um antigo aluno da escola.

O ataque, que teve lugar em Monte Mor, um pequeno município a cerca de 120 quilómetros da cidade de São Paulo, não deixou feridos ou mortos, de acordo com o relatório da Polícia Civil. Os acontecimentos ocorreram de manhã na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser.

Segundo o secretário municipal de segurança, Anderson Palmieri, o jovem acusado dos ataques atirou duas bombas caseiras contra a fachada da escola.

Após os ataques, todos os estudantes, professores e pessoal escolar foram enviados para casa. “Todos estão sãos e salvos em casa. A escola está fechada até que a perícia esteja terminada“, disse Anderson Palmieri.

Um vídeo partilhado nos meios de comunicação social por vizinhos da escola mostrou o jovem a caminhar em direção a um veículo preto.

O jovem, que trazia um pequeno machado na mão, estava vestido de preto e usava um gorro preto, bem como uma braçadeira suástica no seu braço direito.