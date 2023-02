Gonçalo Caleia Rodrigues vai ser o novo secretário de Estado da Agricultura, segundo uma nota publicada esta terça-feira no site da Presidência da República. Ocupará assim o cargo que foi deixado vago por Carla Alves, que se demitiu a 5 de janeiro poucas horas depois de ter tomado posse, na sequência de um processo judicial envolvendo o seu marido e ex-autarca em Vinhais. A tomada de posse está marcada para quarta-feira, 15 de fevereiro, para as 17h45, no Palácio de Belém.

Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.

O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia (ISA), instituição onde foi professor auxiliar.

No curriculum que surge no Linkedin, além das funções ligadas à academia, no ISA, na Agrária de Santarém, ainda surge com atividade na área de investigação no CEET, ligado à Agronomia, bem como ao centro de investigação da Cranfield, universidade do Reino Unido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também surge como fundador e CEO de uma empresa Irrigacqua, que se dedicava à prestação de serviços de apoio à agricultura, floresta e espaços verdes, consultoria agronómica e arquitetura paisagística, produção e venda de software, projetos e gestão agrícolas, revenda de equipamentos agrícolas, tecnologia e I&D (investigação e desenvolvimento) e TIC (tecnologias de informação e comunicação), consultoria e programação informática e atividades relacionadas. Mas, segundo os registos no Portal da Justiça, a empresa foi dissolvida em 2017, tendo Gonçalo Caleia Rodrigues renunciado em 2015.

Depois desse ano, e até outubro de 2019, surge como diretor executivo da associação COTR (Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio). Esta é aliás uma área onde tem mostrado algum trabalho, tendo inclusive publicado um artigo de opinião no Observador sobre o tema, onde criticava algumas opções políticas (publicou no Observador vários artigos em particular sobre o uso da água e das barragens).

“Em meu entender, continuamos a compreender de forma errada as reais necessidades do sector. A visão política parece defasada da realidade, apresentando medidas avulso, sem que realmente tente dar resposta às “dores” dos produtores nacionais e às carências que nos assolam”. E continuava: “O Governo quer que a agricultura seja mais eficiente, tecnológica, digital. Mas se não tivermos recursos disponíveis, não será necessário este investimento. Se não tivermos com o que regar, não serão sensores, drones ou painéis fotovoltaicos que irão garantir a produção agrícola. Há que procurar orientar, sintonizar e aproveitar os financiamentos disponibilizados pela nova PAC para garantir a implementação de medidas de fundo para o combate às alterações climáticas, garantindo o abastecimento de água às culturas, aumentando o volume e/ou o valor da produção agrícola, concorrendo para uma menor dependência externa, uma maior competitividade económica e, por conseguinte, uma maior capacidade de atração/retenção de jovens no setor. E não precisamos de reinventar a roda. O levantamento está feito. Basta vontade política para o executar.”

Agora vai para um lugar onde poderá executar. Ocupa um lugar que estava vazio desde que Carla Alves se demitiu depois de descobertas contas arrestadas por conta de um processo do seu marido.

O Governo acaba por preencher esse lugar, depois de ter surgido na mais recente Lei Orgânica do Governo um Ministério da Agricultura sem secretaria de Estado. O Governo argumentou que essa lei retratava o Executivo naquele momento e que o lugar era para ser preenchido.

As críticas pela inexistência de um ocupante da pasta vinham em particular da CAP, incompatibilizada com a ministra da Agricultura, que ainda esta terça-feira teve novo episódio.