Na Rússia, são vistos como traidores. Na Ucrânia, como companheiros de armas. No combate pelo controlo da cidade de Bakhmut, uma unidade composta por centenas de soldados russos aliou-se às forças de Kiev, combatendo contra os próprios compatriotas.

Há cerca de um ano que a “Legião Libertem a Rússia” combate na Ucrânia, desde que em agosto do ano passado a legislação foi alterada para permitir que os militares russos participassem no combate à agressão de Moscovo. Centenas de soldados da legião concentram-se agora em Bakhmut (leste), cidade que tem sido palco de intensos confrontos entre as tropas de Moscovo e de Kiev.

“Um verdadeiro russo não se envolve numa guerra de agressão, não viola crianças, não mata mulheres ou idosos”, disse um dos combatentes da legião ao New York Times. Identificado apenas pelo nome de código Caesar, para evitar represálias para si e para a família, o combatente não considera estar a defrontar os seus compatriotas, mas “canalhas e assassinos” sem nacionalidade, razão pela qual diz não ter remorsos. “Eu faço o meu trabalho e já matei muitos deles”, assume.

Estou sentado perante vocês, um exemplo de um homem russo, o exemplo de um homem sobre o qual Tolstoi e Dostoyevsky escreveram. Eles não são russos”, disse ao jornal norte-americano.

O militar chegou a pertencer ao Movimento Imperial Russo – grupo militante supremacista branco designado uma organização terrorista global pelos EUA -, mas acabou por cortar relações pelo apoio que prestaram à anexação da península ucraniana da Crimeia, em 2014. A invasão em larga escala russa, marcou para Caesar um ponto sem retorno, conduzindo-o à decisão de partir da cidade natal, São Petersburgo, com a família para se juntar às tropas ucranianas.

Numa altura em que o resultado da guerra ainda não está decidido, o militar assume já que não vai parar por aí. “A minha tarefa não é só proteger o povo ucraniano (…). Se continuar vivo depois desta fase e se todo o território ucraniano for libertado, vou continuar a lutar de arma na mão para derrubar o regime“, garantiu.

Caesar não foi o único a deixar para trás o país natal. Um outro combatente, identificado pelo New York Times como Zaza, disse não poder ficar calado perante a invasão russa. O que começou com protestos nas redes sociais, deixando-o com problemas com a administração da universidade e motivando uma visita da polícia a casa, transformou-se na vontade de partir e lutar por um país que não é seu.

“Com a minha idade é um pouco cedo para falar de opiniões políticas ou da minha visão sobre o mundo, porque ainda se estão a formar. Mas quando o teu país foi tomado por um homem mau, tens de fazer justiça pelas próprias mãos“, afirmou.

O grupo russo pertence ao movimento mais alargado da Legião Internacional, movimento criado em março do ano passado e composto pelos cidadãos estrangeiros que se voluntariaram para combater pela Ucrânia. Segundo o New York Times, a unidade russa não se mistura com os soldados ucranianos, ficando agrupada entre si, mas sendo gerida por oficiais de Kiev.

Este mês o procurador-geral russo, Igor Krasnov, avançou este mês com um pedido junto do Supremo Tribunal russo para reconhecer a “Legião Libertem a Rússia” como uma organização terrorista e proibir as suas atividades no território nacional. “A legião foi criada na Ucrânia com o objetivo de minar as fundações da ordem constitucional da Federação Russa, derrubar o governo no país, nomeadamente através de atos terroristas que são uma ameaça à segurança da sociedade e do estado”, acusa Moscovo.