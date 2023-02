Os municípios de Lisboa e do Porto têm mais estabelecimentos privados do que escolas públicas, segundo dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), que revelam ainda uma redução global de escolas nos últimos anos.

Em setembro de 2020, havia em Lisboa 159 escolas públicas e 231 privadas, segundo a nova ferramenta da DGEEC que permite analisar informações estatísticas desde o pré-escolar até ao ensino secundário.

No Porto as privadas também são maioria: Em 2020 estavam a funcionar 118 colégios e 76 escolas públicas, segundo o “Educação em Números” que está disponível no “site” da DGEEC.

Ainda na região de Lisboa, também Cascais tem mais estabelecimentos privados (86) do que públicos (64). Depois existem municípios como Almada ou a Amadora, onde há tantas escolas públicas como privadas (em Almada, por exemplo, havia 61 públicas e 60 privadas no ano letivo de 2020/2021).

Estes distritos registaram uma diminuição de estabelecimentos de ensino ao longo dos últimos anos, acompanhando a tendência nacional.

Entre 2013 e 2020, fecharam cerca de mil escolas públicas em todo o país, passando de 6.575 para 5.587.

A redução foi muito mais ténue no ensino privado e atingiu apenas os privados dependentes do Estado: Em 2013 havia 2.773 estabelecimentos privados e, passados sete anos, eram 2.654.

No entanto, nesse período, os colégios privados independentes passaram de 1.289 para 1.293 (mais quatro).

A nova ferramenta da DGEEC disponibiliza séries temporais de dados estatísticos sobre alunos, recursos humanos e estabelecimentos de ensino e formação.