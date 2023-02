Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Noruega vai enviar para a Ucrânia oito carros de combate “Leopard 2”, munições, peças para reposição e até quatro veículos de apoio, declarou esta terça-feira o governo norueguês.

A data de entrega dos tanques não foi especificada no comunicado do Ministério da Defesa norueguês, mas o ministro da Defesa do país, Bjorn Arild Gram, atualmente em Bruxelas para uma reunião de doadores, afirmou aos meios de comunicação da Noruega que o envio seria realizado em breve.

A Noruega vai ainda contribuir com 250 milhões de coroas (23 milhões de euros) para o European Peace Facility, fundo criado pela União Europeia (UE) — do qual o país escandinavo não faz parte — para financiar a assistência militar prestada à Ucrânia.

A contribuição norueguesa será usada para comprar munição adicional e peças de reposição para os tanques doados.

Como vários países europeus, a Noruega comprometeu-se com Kiev a enviar tanques “Leopard 2”, mas sem especificar o número. O Exército norueguês possui atualmente 36 destes veículos blindados em serviço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A situação na Ucrânia está a aproximar-se de uma fase crítica e dependem da assistência ampla e rápida do Ocidente”, declarou Gram no comunicado.

“Também vamos contribuir para o treino dos soldados ucranianos na Polónia junto com outros países aliados. Esta doação é uma contribuição importante e muito solicitada”, acrescentou.

Na semana passada, o Governo de centro-esquerda norueguês anunciou um pedido de 54 novos tanques “Leopard 2” da nova geração – tipo 2A7 – para substituir os seus tanques já envelhecidos. Os novos veículos blindados serão entregues a partir de 2026.

A Noruega também anunciou um pacote de ajuda civil e militar plurianual de cinco anos (2023-2027) para a Ucrânia de 75 mil milhões de coroas (6,8 mil milhões de euros), atualmente a ser aperfeiçoado no quadro das negociações com outros partidos políticos.