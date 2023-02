Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma arma de fogo na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, informou a polícia.

O suspeito do ataque desta segunda-feira, um homem de “baixa estatura” e que usava “uma máscara”, foi encontrado morto fora do campus da Universidade com um ferimento de uma bala que terá sido auto-infligido.

As autoridades pediram aos estudantes e trabalhadores do campus universitário para se abrigarem, enquanto a situação estava a ser monitorizada.

A universidade, localizada na cidade de East Lansing, é uma das maiores do país, com mais de 50 mil estudantes.

No Twitter, a página Gifford Courage, uma organização americana de defesa e pesquisa focada na promoção do controlo de armas, partilhou um vídeo do campus da Universidade Estadual de Michigan, recordando que esta terça-feira faz cinco anos desde que aconteceu o tiroteio na Escola Secundária Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida, que fez 17 mortos e 17 feridos.

This is what a college campus looks like tonight in America.

Tomorrow marks five years since the shooting in Parkland.

Tonight, the nation is watching as another shooting unfolds at Michigan State University.

We don’t have to live like this. pic.twitter.com/w0mnDC8hN2

— Giffords (@GiffordsCourage) February 14, 2023